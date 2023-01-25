Что происходит после ввода войск России на Украину. День 336-й

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицает планы мобилизации еще 200 тыс. россиян. Президент США Джо Байден может объявить о поставках на Украину танков Abrams сегодня. На Украине ужесточили ответственность военных за неисполнение боевых приказов. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:12. Танки Abrams, об отправке которых на Украину могут объявить США, точно не будут доставлены до весны, пишет Washington Post.

10:12. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

10:11. Правительство Швеции не исключает отправку танков Stridsvagn 122 (шведской версии немецкого Leopard 2) на Украину в будущем, пишет газета Svenska Dagbladet.

10:00. Дипмиссия Латвии в России продолжает работу после снижения уровня дипломатических отношений, сказал посол в Москве Марис Риекстиньш.

9:54. Украина может получить американские танки Abrams не раньше чем через год — CNN.

9:40. Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый, сказал в интервью телеканалу Rlive, что не видит необходимости закрывать воздушное пространство страны после инцидентов с падением ракет на территории республики у границы с Украиной.

9:32. Фрегат «Адмирал Горшков» отработал в Атлантике организацию нанесения ракетного удара ракетой «Циркон», сообщили в Минобороны РФ. Морская цель находилась на удалении более 900 км. В ведомстве пояснили, что пуск был электронным.

9:24. Один из крупнейших производителей терминалов для приема карт к оплате — компания Ingenico — может уйти из России в марте 2023 года, рассказали РБК три источника на платежном рынке.

9:21. Япония в сотрудничестве со своими коллегами по G7 будет прилагать усилия для того, чтобы остановить конфликт вокруг Украины и найти путь к диалогу с Россией, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.

8:58. Президент России Владимир Путин не разговаривал со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским последние несколько лет, сказал Песков.

8:58. В Министерстве иностранных дел России сообщили, что США недвусмысленно заявили, что стремятся нанести стратегическое поражение России.

8:57. Посол России в США Анатолий Антонов считает, что возможная поставка на Украину американских танков Abrams — вопиющая провокация в отношении РФ. Он заявил, что они, как и другая техника НАТО, будут уничтожены российскими вооруженными силами.

8:53. Еврокомиссия обдумывает возможность пересмотра режима либерализации торговли с Украиной из-за жалоб ряда стран Евросоюза на то, что договоренность ставит фермеров ЕС в невыгодное положение, сообщает портал Euractiv.