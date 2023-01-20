Зеленский надеется получить истребители F-16 в будущем

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании союзников на базе Рамштайн в Германии. Он заявил, что надеется на поставки Украине истребителей F-16 и ракет дальнего действия в будущем.

«В ваших силах сделать это "Рамштайном танков". Не спорить о количестве танков, но открыть поставки в принципе»,— сказал Владимир Зеленский во время своего видеовыступления (перевод по ТАСС). Он добавил, что надеется на то, что следующие встречи союзников «войдут в историю как "Рамштайн F-16 и ракет дальнего радиуса действия"».

Господин Зеленский также призвал ускорить поставки танков, артиллерии и средств противовоздушной обороны. «Я могу поблагодарить вас сотни раз за то, что вы уже сделали. Но сотни благодарностей — это не сотни танков. Мы можем сказать тысячи слов в дискуссиях, но не могут заменить словами пушки, которые нужны нам, чтобы использовать против российской артиллерии или противовоздушных ракет»,— сказал он.

Сегодня, 20 января, глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что Нидерланды рассмотрят возможность поставок истребителей F-16 на Украину после получения соответствующей просьбы. По его словам, на поставку обычного оборудования «нет табу», но страна может поставить только то, что запрашивает Украина.

Что происходит на 331-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко