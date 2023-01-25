Google Optimize закроется в сентябре 2023 года

Инструмент для оптимизации, тестирования и аналитики веб-сайтов Google Optimize перестанет работать с 30 сентября 2023 года. Google предлагает всем пользователям скачать свои данные из сервиса до даты отключения, иначе информация будет потеряна.

В Google считают, что нынешняя версия Google Optimize лишена необходимых и требуемых клиентами функций, так что в компании решили сосредоточиться на Google Analytics 4. Google Optimize был запущен 1 июня 2012 года на базе Google Website Optimizer. Сервис позволяет проводит тестирование и примерять персонализации сайта. Он интегрирован с Google Analytics.

Ранее гендиректор Google Сундар Пичаи объявил, что сотрудникам компании, занимающим посты уровня старшего вице-президента и выше, будет снижен размер бонусов по итогам года в рамках программы сокращения издержек. До этого материнская компания Alphabet заявила о сокращении 12 тыс. сотрудников в условиях сложной макроэкономической ситуации и спада на рынке онлайн-рекламы.

Евгений Федуненко