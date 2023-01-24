Google снизит издержки, сократив бонусы топ-менеджерам

Генеральный директор Google Сундар Пичаи объявил, что сотрудникам компании, занимающим посты уровня старшего вице-президента и выше, будет снижен размер бонусов по итогам года в рамках программы сокращения издержек. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на слова тех сотрудников Google, которые присутствовали при этом заявлении главы компании.

Ежегодные бонусы составляют значительную часть зарплатного пакета сотрудников Google. При этом базовая зарплата, например, у вице-президентов компании может превышать $550 тыс. в год, пишет WSJ. Размер сокращений не указывается.

По данным издания Business Insider, заявление о сокращении бонусов было сделано Сундаром Пичаи в ходе общего собрания сотрудников, где обсуждался вопрос масштабных сокращений, объявленных материнской компанией Alphabet на прошлой неделе. Комментируя этот вопрос, господин Пичаи заявил, что в последние годы они нанимали большое количество сотрудников и теперь в разгар экономического спада вынуждены увольнять 12 тыс. человек, что составляет 6% от всего штата компании. При этом он подчеркнул, что берет всю ответственность на себя за эту стратегическую ошибку руководства. И «очень значительное сокращение размера годового бонуса», по его словам, одно из последствий ошибки.

Алена Миклашевская