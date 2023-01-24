В Пентагоне пока не стали анонсировать отправку ВСУ танков Abrams

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что пока не может объявить о поставках танков Abrams Украине. Так он прокомментировал информацию СМИ, согласно которой администрация президента США Джо Байдена склоняется к поставке ВСУ танков танки M1 Abrams.

«В настоящее время мне нечего объявить, а когда и если будет, мы, конечно, дадим вам знать. Как всегда, мы поддерживаем тесный контакт с украинцами и нашими международными партнерами относительно наиболее срочных потребностей Украины в военной помощи, включая краткосрочные и долгосрочные»,— сказал Патрик Райдер в ходе брифинга (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня, 24 января, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме сообщала, что США готовы к согласованию поставок «значительного количества» Abrams. По информации Sky News Arabia, речь идет о десяти танках. Собеседники WSJ рассказали, что о поставках могут объявить на следующей неделе. Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом может объявить о поставках Abrams завтра, 25 января.

Последние несколько недель страны Запада обсуждают поставки Украине танков немецкого производства Leopard. В ФРГ заверили, что готовы поставить Киеву Leopard, если США направит ВСУ Abrams. Вслед за публикациями WSJ и Sky News Arabia, немецкий журнал Spiegel сообщил, что правительство Германии согласилось направить вооруженным силам Украины как минимум одну роту танков Leopard 2A6.

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Лусине Баласян