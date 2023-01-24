WSJ и Sky Arabia узнали о намерении США поставить Украине танки Abrams

Издания The Wall Street Journal и Sky News Arabia со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне сообщили, что администрация президента США Джо Байдена сконяется к тому, чтобы передать Украине танки M1 Abrams.

Официального подтверждения этой информации нет. По словам собеседников WSJ, о поставках может быть объявлено на этой неделе. Тем самым, пишет газета, Белый дом надеется снять возражения Германии против поставок Leopard 2.

WSJ сообщает, что речь идет о «значительном количестве» машин, Sky News Arabia — о 10 танках. Канал отмечает, что для «противостояния подготавливаемой президентом России Владимиром Путиным весной наступательной операции» Украине требуются 500 танков.

Позиция администрации президента США, отмечает WSJ, начала меняться после телефонного разговора Джо Байдена с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 17 января. Тогда, сообщает газета, господин Байден согласился изучить возможность передачи танков, несмотря на позицию Пентагона. В оборонном ведомстве выступают против поставок, объясняя это сложностью и дороговизной эксплуатации M1 Abrams (например, танк заправляется реактивным топливом).

Ранее газета Sddeutsche Zeitung сообщала, что во время телефонного разговора 17 января Олаф Шольц сказал Джо Байдену, что Германия не будет против согласования поставок Leopard 2 вооруженным силам Украины, если США начнут поставки M1 Abrams. Правительство Германии до сих пор не решило вопрос о поставках. При этом власти ФРГ заявили, что не будут мешать Польше создавать «малую коалицию» стран для отправки Leopard на Украину.

Подробнее о танках для Украины — в материале «Ъ» «Над Шольцем танки грохотали».