DN: Норвегия передаст Украине до восьми танков Leopard

В ближайшее время Норвегия может передать Украине до 8 из 36 танков немецкого производства Leopard. Об этом сообщает Dagens Nringsliv. По информации издания, правительство Норвегии также планирует договориться о закупке новых танков. Других деталей не приводится.

Вчера, 23 января, в Норвегии прошло заседание расширенного комитета иностранных дел и обороны. Оно было в частности посвящено военной помощи Украине. Встреча была организована на следующий день после заявления МИД Германии о том, что ФРГ не будет запрещать реэкспорт Leopard 2.

О готовности поставить Украине Leopard сообщали Польша, Финляндия, Испания, Нидерланды и Дания. Изначально Германия отказалась поставлять Украине Leopard, пока США не направят ВСУ танки Abrams.

Сегодня, 24 января, газета The Wall Street Journal и телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в Пентагоне и Белом доме сообщили, что администрация президента США склоняется к отправке Украине от десяти до «значительного количества» танков M1 Abrams. Вслед за этим газета Spiegel сообщила, что Германия согласилось направить вооруженным силам Украины как минимум одну роту танков Leopard 2A6.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян