Лондонский «Челси» впервые в своей истории подорожал до €1 млрд. После продажи клуба российским бизнесменом Романом Абрамовичем суммарная трансферная стоимость игроков команды составила €1,02 млрд. Причем в рейтинге самых дорогих европейских клубов это не самая большая сумма. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' s, Reuters Фото: Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' s, Reuters

14 лет назад Криштиану Роналду перешел в мадридский «Реал» за €100 млн, и эта сделка надолго сделала португальца самым дорогим футболистам мира. После этого много воды утекло, и в нынешних реалиях все иначе. Например, «Челси» за €100 млн купил украинского полузащитника Михаила Мудрика, который показывал классный футбол всего один сезон. Так что неудивительно, почему общая стоимость лондонской команды превысила €1 млрд. Но это только второе место рейтинга.

Дороже всех в мире стоят футболисты «Манчестер Сити» — €1,11 млн. Еще бы, ведь клуб купил Эрлинга Холланда за €170 млн. Постоянное подорожание игроков, которых покупают топ клубы, отметил футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании: «Если раньше казалось, что €100 млн — это какая-то неимоверная сумма, то сегодня это разменная монета для десятка футболистов».

Сейчас даже ПСЖ, который еще недавно скупал всех звезд, включая Лионеля Месси, а Неймара приобрел за нереальные €222 млн, в рейтинге стоимости игроков занимает пятое место. Впереди, кроме «Манчестер Сити» и «Челси», еще «Бавария» и «Ливерпуль». Далее следуют «Реал», «Арсенал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхем». Для этих команд цифра €50 млн давно стала обыденной, отметил футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции: «Для ведущей пятерки-десятки европейских клубов такая сумма считается возможной для оплаты. Плюс-минус €50 млн для таких команд, как "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Сити" или "Реал", не играют никакой роли».

Почему футболисты и клубы дорожают с такой невероятной скоростью, “Ъ FM” рассказал бывший владелец «Спартака», бизнесмен Андрей Червиченко: «Станок работает сейчас безостановочно, и основная масса этих триллионов не попадает в руки простым людям. Она сосредоточена у тех, кто этим процессом занят, то есть у верхушки, у которой столько этих денег, что их даже не всегда могут сосчитать. Поэтому для них разницы нет. Когда тратит тот, у кого печатный станок, то ему все равно, какими суммами оперировать. Если за футболистов начали давать по €300 млн, по €500 млн, то о чем тут говорить?»

Шейхи, конечно, подливают масла в огонь, предлагая игрокам немыслимые зарплаты, а если учесть, что олигархов, желающих купить тот или иной футбольный клуб, становится все больше, то со временем команд с суммарной трансферной стоимостью футболистов больше €1 млрд скорее всего прибавится.

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