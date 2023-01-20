«Привлекать внимание болельщиков всего мира у шейхов получается»

Противостояние Криштиану Роналду и Лионеля Месси завершилось победой аргентинца. В товарищеском матче, в котором встречались клубы «Аль-Наср» и ПСЖ, парижане выиграли со счетом 5:4. Роналду сделал дубль, Месси отличился один раз. За развитием событий в Эр-Рияде следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ahmed Yosri, Reuters Фото: Ahmed Yosri, Reuters

Шейхи придумали знатное шоу: для дебюта Роналду за «Аль-Наср» пригласили ПСЖ во главе с Месси, заплатив клубу за визит €10 млн. При этом для солидности саудовский клуб усилили игроками другой топ-команды страны — «Аль-Хиляль». Уже в первом тайме, который завершился вничью 2:2, болельщики увидели почти все, что только могло произойти в футболе, включая не забитый пенальти от Неймара и красную карточку, которая оставила ПСЖ в меньшинстве.

Мессии и Роналду, конечно, забили с игры, а португалец еще и с пенальти, после того как получил серьезный удар в лицо от голкипера Кейлора Наваса. Ни один телеканал в России встречу не показывал, игру можно было увидеть лишь в интернете. И если верить комментатору Александру Султанову, который работал на матче, желающих посмотреть на противостояние Месси и Роналду нашлось немало: «Это какая-то фантастика: я смотрю на счетчик зрителей и не могу поверить в то, что вижу. В группе ПСЖ просто сумасшествие происходит, 37 тыс. человек одновременно сейчас смотрят трансляцию».

Во втором тайме голевая феерия продолжилась. К этому моменту лидеров уже заменили, после чего желающих смотреть матч стало поменьше, причем не только на просторах Сети, но и на трибунах стадиона. Все-таки в Саудовской Аравии магия громких футбольных фамилий имеет значение, и не просто так шейхи грозятся купить еще и Месси. При наличии здесь таких денег это не исключено, отметил футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Мы посмотрели на соперничество лучших игроков — Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Это очень интересно, поэтому, безусловно, привлекло внимание. И тому, что в какой-то из арабских клубов хотят пригласить Месси, я не удивлен.

В ОАЭ готовы выделять на это сумасшедшие деньги, которые ни одна другая футбольная лига никогда не заплатит».

А пока саудовскому чемпионату придется довольствоваться лишь одной звездой такого класса — Криштиану Роналду. Между тем далеко не все одобряют решение португальца о переходе в «Аль-Наср» даже с учетом его сумасшедшей зарплаты. Футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании, уверен, что футбол для шейхов — всего лишь забава: «Вообще в арабском мире ценятся скачки, так что того же Роналду, образно говоря, рассматривают как определенного скакуна. Шейхи забавляются. Кто из них устраивает вечеринки, кто-то — такие футбольные матчи».

Может быть, и так, но привлекать внимание болельщиков всего мира у шейхов получается. Понятно, что выставочный матч в Эр-Рияде был всего лишь спектаклем с участием звезд, но если таких шоу будет больше, вряд ли кто-то посмеет возражать. Лично я, признаюсь честно, посмотрел игру, где было забито девять мячей и создано множество опасных моментов, с удовольствием.