«Челси» вложился в украинскую скорость

Катастрофическое турнирное положение, в которое угодил «Челси», привело к осуществлению одного из самых неожиданных футбольных трансферов последних лет. Пытающийся усилить состав лондонский клуб решил приобрести у украинского «Шахтера» молодого форварда Михаила Мудрика. Мудрик, еще год с небольшим назад котировавшийся на уровне вполне рядовых игроков, обойдется «Челси» в €100 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Еще полтора года назад Transfermarkt оценивал трансферную стоимость Михаила Мудрика в €1 млн. «Челси» купил украинского полузащитника за €100 млн

Фото: Russell Cheyne / Reuters Еще полтора года назад Transfermarkt оценивал трансферную стоимость Михаила Мудрика в €1 млн. «Челси» купил украинского полузащитника за €100 млн

Фото: Russell Cheyne / Reuters

В воскресенье лондонский «Челси» объявил о приобретении у «Шахтера» Михаила Мудрика. Клуб подписал с игроком контракт на восемь с половиной лет, то есть до 2031 года. Мудрик, комментируя переход, заявил официальному сайту лондонцев, что счастлив оказаться в «фантастической лиге» и присоединиться к «чрезвычайно привлекательному проекту».

Речь идет об одной из самых неожиданных сделок в европейском футболе, состоявшихся в последние годы. Громкость ей придает сумма. BBC называет цифру €70 млн, но другие источники, такие как The Athletic и The Guardian, утверждают, что Михаил Мудрик, хотя он, как и вся сборная Украины, не выступал на недавнем чемпионате мира в Катаре, чьи герои, как правило, пользуются наибольшим спросом в рамках продолжающейся зимней трансферной кампании, обойдется «Челси» гораздо дороже. По их версии, лондонцы, учитывая различные бонусы, заплатят за него €100 млн или даже чуть больше, то есть столько, сколько обычно платят за безусловных суперзвезд или юных вундеркиндов, признанных экспертами исключительно талантливыми. Таким образом, Мудрик побил трансферный рекорд для игроков из бывшего СССР, который в 2006 году установил другой украинец, Андрей Шевченко, при переходе в «Челси» из «Милана» за €43,8 млн.

Между тем, строго говоря, ни к суперзвездам, ни к вундеркиндам Михаил Мудрик не относится. Ему уже 22 года, и это все-таки не юниорский возраст, а еще в прошлом сезоне его имя было мало кому известно. Полтора года назад Transfermarkt оценивал стоимость Мудрика чрезвычайно скромно, так, как оценивает стоимость вполне рядовых футболистов,— около €1 млн.

Все резко изменилось в текущем сезоне. Минувшим летом Михаил Мудрик, который чаще всего играет на позиции левого вингера, но иногда действует справа или в центре атаки, наконец дебютировал в национальной сборной, проведя с тех пор за нее восемь матчей, а потом сверкнул на групповом этапе Лиги чемпионов. «Шахтер» не смог выйти в play-off, но Мудрик заставил обратить на себя внимание. Он забил в шести матчах — с «Реалом», «Лейпцигом» и «Селтиком» — три мяча и несколько раз участвовал в голевых атаках. Кроме того, именно Мудрик, по статистике Союза европейских футбольных ассоциаций, оказался самым быстрым игроком групповой стадии (однажды он разогнался до 36,6 км/ч), а также вошел в десятку лучших ее дриблеров.

Впрочем, и такое выступление, казалось, не подняло его в когорту наиболее востребованных футболистов мира. Например, по версии Transfermarkt, в начале января рыночная стоимость Михаила Мудрика, основным претендентом на которого еще считался другой лондонский клуб — лидер чемпионата Англии «Арсенал», составляла €40 млн.

Резкому скачку цены на Мудрика, кажется, способствовала ситуация, в которой сейчас очутился «Челси». Поменявший в 2022 году владельца (Романа Абрамовича на консорциум во главе с Тоддом Бёли) и тренера (Томаса Тухеля на Грэма Поттера), он терпит настоящую катастрофу. Перед 20-м туром национального первенства лондонцы находились в нем на десятом месте в таблице и на значительном удалении от «зоны Лиги чемпионов».

Исправить положение менеджмент клуба пытается с помощью поиска кадров на рынке, который он уже основательно встряхнул минувшим летом. Переход же Мудрика, видимо, позволит «Челси» установить новый рекорд по тратам на новичков в течение одного сезона, иными словами, в рамках двух трансферных окон — летнего и зимнего. Действующий, пятилетней давности, принадлежит «Барселоне», которая инвестировала в игроков €380 млн. Но «Челси» еще перед переговорами по поводу Мудрика подобрался к ней вплотную, потратив, по данным Transfermarkt, €355 млн.

Алексей Доспехов