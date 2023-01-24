Силовики заглянули за кулисы

В Новосибирске задержан бывший директор драмтеатра «Красный факел» Александр Кулябин, возглавлявший его около четверти века. Он подозревается в растрате 1,8 млн руб. Следствие считает, что Александр Кулябин якобы незаконно выплачивал надбавку к зарплате своему сыну — лауреату премии «Золотая маска» Тимофею Кулябину, который работал в этом театре главным режиссером, а после начала военной операции на Украине осудил действия России и уехал из страны. В декабре прошлого года Кулябина-старшего уволили из театра. Ожидается, что в четверг суд изберет ему меру пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший директор драматического театра «Красный факел» Александр Кулябин

Фото: Министерство культуры Новосибирской области, Фрол Подлесный Бывший директор драматического театра «Красный факел» Александр Кулябин

Фото: Министерство культуры Новосибирской области, Фрол Подлесный

Фигурантом расследования стал бывший директор Новосибирского государственного академического театра «Красный факел» Александр Кулябин. В отношении него возбуждено уголовное дело о растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы), сообщили в прокуратуре области.

Бывшего директора старейшего театра Новосибирска Александра Кулябина задержали сегодня утром, в его квартире прошел обыск. Мероприятия, которые проводили сотрудники областных управлений ФСБ и МВД, связаны с расследованием хищений в театре.

Как рассказали «Ъ-Сибирь» источники, знакомые с делом, директор «Красного факела» Александр Кулябин незаконно, по версии следствия, выплачивал надбавку к зарплате своему сыну Тимофею Кулябину, который работал в театре главным режиссером.

Следователи подсчитали, что за несколько лет сумма дополнительных выплат составила около 1,8 млн руб. После того как эти факты выявила проверка, директор театра возместил ущерб региональному министерству культуры за счет средств «Красного факела». По предварительным данным, Кулябина-старшего отправили в ИВС на 48 часов, ожидается, что в четверг ему изберут меру пресечения.

О том, какую позицию для защиты выбрал бывший директор театра, пока неизвестно. Связаться с его адвокатом не удалось. Тимофей Кулябин к опубликованной в соцсетях информации о возбужденном уголовном деле разместил стихотворение «Инструмент» Варлама Шаламова, писавшего о сталинских лагерях. В пресс-службе «Красного факела» «Ъ-Сибирь» сообщили, что они узнали о возбуждении дела в отношении бывшего директора из СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимофей Кулябин (слева) и его отец Александр Кулябин

Фото: Министерство культуры Новосибирской области Тимофей Кулябин (слева) и его отец Александр Кулябин

Фото: Министерство культуры Новосибирской области

Александра Кулябина, который возглавлял «Красный факел» почти четверть века, отправили в отставку в декабре 2022 года. Замдиректора театра Артем Ремнев тогда сообщал, что решение об увольнении было принято учредителем — министерством культуры региона — в одностороннем порядке. Немногим ранее до этого кадрового решения стало известно, что театр отменил январские и февральские показы спектаклей «Онегин» и «Дикая утка» бывшего главрежиссера Тимофея Кулябина, многократного номинанта и лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска». В апреле 2022 года Тимофей Кулябин покинул пост главного режиссера «Красного факела». В конце февраля прошлого года Тимофей Кулябин, находившийся на тот момент в Праге, опубликовал на своей странице в соцсети сообщение о том, что не поддерживает действия российского правительства на Украине.

Сразу после увольнения отца Тимофей Кулябин отреагировал на происходящие в «Красном факеле» в своем аккаунте в соцсети: «У тех, кто работает в “Красном факеле”, были и остаются разные мнения, вкусы и взгляды. Но театральная работа всегда была тем пространством, которое нас объединяло. Пространством, в котором мы полностью доверяли друг другу и могли друг на друга положиться без всяких оговорок. Сейчас происходит уничтожение этого единого пространства нашей работы. Его уничтожают люди, которым безразличны художественные намерения, результаты, успехи или таланты. Им нужен не другой театр, им вообще никакой театр не нужен и не интересен».

Константин Воронов, Валерий Лавский, Новосибирск