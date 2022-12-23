Уволен директор новосибирского театра «Красный факел»

Директор новосибирского театра «Красный факел» Александр Кулябин оставляет свою должность. Увольнение руководителя театра «Ъ-Сибирь» подтвердил заместитель директора по маркетингу, руководитель пресс-службы театра Артем Ремнев. По его словам, решение принято в одностороннем порядке учредителем учреждения - министерством культуры региона. Приказ об увольнении датирован сегодняшним днем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Александр Кулябин возглавлял «Красный факел» 23 года.

На этой неделе стало известно, что «Красный факел» отменил январские и февральские показы спектаклей «Онегин» и «Дикая утка» бывшего главного режиссера Тимофея Кулябина. В театре это решение объяснили техническими причинами.

В сентябре этого года «Красный факел» объявил о переносе на неопределенный срок премьеры спектакля режиссера Глеба Черепанова «Белая болезнь» по фантастической пьесе Карела Чапека.

Ранее в Новосибирске был отменен показ спектакля «Принцесса и людоед» новосибирского «Первого театра». Театр сообщил, что объявил, что спектакль в ближайшее время не вернется на сцену. Как сообщал «Ъ-Сибирь», после премьеры спектакля один из зрителей пожаловался в минкультуры Новосибирской области на то, что роль Принцессы исполняет мужчина. Минкультуры региона поручило представителям экспертного сообщества обсудить художественную концепцию спектакля, в итоге претензий к содержанию детского спектакля у них не нашлось.

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Лолита Белова