В новосибирском «Красном факеле» отменены два спектакля Тимофея Кулябина

Новосибирский театр «Красный факел» отменил январские и февральские показы спектаклей «Онегин» и «Дикая утка» бывшего главного режиссера Тимофея Кулябина. В театре это решение объяснили техническими причинами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Дмитриев Фото: Виктор Дмитриев

Согласно афише, «Онегина» и «Дикую утку» планировалось показать, соответственно, 15 и 19 января, а также 10 и 11 февраля. Теперь на эти дни запланированы другие спектакли. Сам господин Кулябин в своем аккаунте одной из соцсетей также сообщил, что «Красный факел» «принял решение отменить часть моих спектаклей».

10-11 февраля в театре пройдет показ другой постановки господина Кулябина – «Дети солнца». При этом в афише «Детей солнца» фамилия режиссера не упоминается. Активная ссылка «Тимофей Кулябин» на сайте «Красного факела» не выдает информацию о режиссере.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», «Дети солнца» по пьесе Максима Горького получили национальную премию «Золотая маска» в ноябре 2020 года. «Дикая утка» вошла в число номинантов конкурса в этом году. Тимофей Кулябин покинул пост главного режиссера «Красного факела» весной этого года.

В сентябре этого года «Красный факел» объявил о переносе на неопределенный срок премьеры спектакля режиссера Глеба Черепанова «Белая болезнь». В фантастической пьесе «Белая болезнь» Карела Чапека, по которой он поставлен, речь о диктатуре, развязывающей войну на фоне бушующей в стране эпидемии.

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Валерий Лавский