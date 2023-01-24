Курский депутат уволился после скандала с видео его отдыха в Мексике

Депутат Курской областной думы Максим Васильев (самовыдвиженец) сложил свои полномочия заместителя председателя постоянного комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию. В начале года личная видеозапись его отдыха в Мексике попала в интернет, вызвав резкую критику представителей местных и федеральных властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Васильев обедает в обновленной столовой УВД, 16.08.2022

Фото: vk.com / maximusbait Максим Васильев обедает в обновленной столовой УВД, 16.08.2022

Фото: vk.com / maximusbait

О сложении Максимом Васильевым полномочий зампреда комитета сообщил губернатор Роман Старовойт. После публикации видео депутата губернатор потребовал рассмотреть его поведение на профильной комиссии в думе. Комиссия объявила господину Васильеву предупреждение о недопущении нарушений правил депутатской этики. Пресс-секретарь Романа Старовойта Анастасия Гурина тогда сказала «Ъ», что губернатор считает эту меру недостаточной, но понимает, что инструментарий воздействия на депутатов «крайне скудный».

Более резко видео Максима Васильева прокомментировал секретарь генсовета «Единой России» (ЕР) Андрей Турчак. Он охарактеризовал поведение Максима Васильева как «верх цинизма и бесчеловечности» и порекомендовал ему и его супруге Светлане — она избралась в горсобрание Курска от ЕР — сложить депутатские полномочия: «Не знаю, что сподвигнет Васильевых к этому решению: "кувалда Вагнера", "пинок Старовойта" или осознание своей ничтожности, пусть и запоздалое, но надеюсь, что после новогодних каникул ряды курских депутатов поредеют».

Сам Максим Васильев извинился перед всеми, кого обидело его видео, отметив, что оно фактически было украдено, так как предназначалось только для близких.

Сергей Толмачев, Воронеж