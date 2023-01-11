Курский депутат считает, что его видео с отдыха в Мексике было украдено

Депутат Курской областной думы Максим Васильев (самовыдвиженец) заявил, что готовит заявление в правоохранительные органы, чтобы выяснить, каким образом его личная видеозапись с отдыха в Мексике попала в сеть. Речь идет о ролике, на котором парламентарий на пляже поздравляет с Новым годом, пьет коктейль и ест креветки.

«Поступок в том виде, в котором он был представлен, выглядит как неуместный, как бахвальство и пир во время того, когда страна находится в сложной ситуации. Но это был шуточный ролик для личного архива, который фактически был украден»,— говорит господин Васильев в видеообращении во «ВКонтакте». После публикации записи губернатор Курской области Роман Старовойт потребовал рассмотреть поведение депутата на профильной комиссии в Думе, а глава секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предположил, что депутата может подвигнуть к отставке «кувалда Вагнера».

Видео, по словам депутата, было записано исключительно для членов семьи. Господин Максимов уточнил, что в его записи не принимала участия супруга Светлана, которая представляет «Единую Россию» в городском собрании Курска. Он попросил хейтеров перестать желать ему смерти. «Люди совершают ошибки и за эти ошибки отвечают. Но обещать смерть от "кувалды Вагнера" за глупую шутку — это, на мой взгляд, многовато»,— резюмировал депутат, попросив прощение у всех, кого обидел его ролик.

Сергей Толмачев, Воронеж