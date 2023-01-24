В Курской области два человека пострадали от атаки дрона ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что дрон ВСУ сбросил взрывное устройство в приграничном селе Горналь Суджанского района.

В результате сброса снаряда два человека пострадали. Сейчас пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Власти приграничных регионов России ежедневно сообщают о последствиях обстрелов своих территорий. Вчера, 23 января, над одним из районов Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), обломки ракеты упали в поле. За день до этого система ПВО сработала над Белгородом.

В Курской области с апреля прошлого года действует повышенный уровень террористической опасности. На границе с Украиной в регионе возводится оборонительная «засечная черта».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж