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Коммерсантъ FM
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Над селом в Белгородской области сбита ракета, обломки упали в поле

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над приграничным с Украиной Валуйским городским округом сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

По словам губернатора, это произошло над селом Казинка, расположенным в 15 км от границы с Украиной. Система ПВО сбила ракету, обломки которой упали в поле. Пострадавших и разрушений нет.

Белгородские власти ранее заявляли, что в регионе достаточное количество систем ПВО. Вчера, 22 января, система противовоздушной обороны сработала над областным центром.

В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности, а также введен средний уровень реагирования. В результате обстрелов в регионе погибли несколько человек, повреждения получили тысячи строений.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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