Желтый уровень террористической опасности продлили в Курской области еще на две недели

В Курской области продлен желтый уровень террористической опасности с 5 января на 15 суток.

«Прошу жителей сохранять бдительность: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных аппаратах сообщайте по номеру 112»,— написал глава региона в Telegram-канале.

Уровень террористической опасности повысили в Курской области в апреле. С момента начала специальной военной операции на территории Украины в регионе от обстрелов погиб человек и пострадали десятки домов и сооружений. Вчера, 29 декабря, снаряды упали в двух населенных пунктах.

Ранее власти сообщили, что для обеспечения безопасности в Курскую область весной перебросили дополнительные силы. Также на границе возводится оборонительная «засечная черта».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж