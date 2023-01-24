Володин призвал дифференцировать подход к возможной конфискации имущества уехавших россиян

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме изучают вопрос конфискации имущества уехавших россиян. По его словам, меры против должны носить дифференцированный характер в зависимости от действий эмигрировавших граждан России.

«Поэтому когда говорят, что излишняя мера, связанная с конфискацией, речь идет о негодяях, кто нарушил закон, те, кто нанес вред. И за это должен понести ответственность… А может даже не реагируют на это, потому что доход есть, страна их кормит. Но здесь, возможно, посмотреть такой подход. Мы его сейчас изучаем, и начнется работа в этом направлении»,— сказал Вячеслав Володин во время пленарного заседания Госдумы (цитата по «РИА Новости»).

«Но, что очевидно и правильно сказала Елена Александровна (Ямпольская, глава комитета по культуре — "Ъ"), у нас много разных деятелей, поэтому подход должен быть тоже дифференцированный, с пониманием того, что из них кто натворил»,— дополнил он.

Ранее в январе Вячеслав Володин предложил дополнить статьи УК РФ о призывах к экстремизму, реабилитации нацизма или дискредитации вооруженных сил пунктов о конфискации имущества. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предлагала конфисковать имущество уехавших из страны россиян для решения проблемы с жильем для сирот. Глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас говорил, что это невозможно без поправок в Уголовный кодекс РФ. В Совете по правам человека при президенте России предложение не поддержали.

В свою очередь секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак говорил о необходимости создания условия для возвращения уехавших из страны работников высокотехнологичных отраслей экономики и предпринимателей, которые не позволили себе «огульных высказываний» о своей стране. Позже в Кремле заявили, что заинтересованы в возвращении ценных специалистов в Россию.

Подробнее о дискуссии — в материале «Ъ» «Релокация с конфискацией».

Олеся Павленко