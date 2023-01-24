«Единая Россия» предложила создать условия для возвращения «умных голов»

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил о необходимости создать условия для возвращения уехавших из страны россиян. Это в первую очередь касается работников высокотехнологичных отраслей экономики и предпринимателей, которые не позволили себе «огульных высказываний» о своей стране и не встали на сторону противников России, отметил политик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Турчак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Андрей Турчак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Надо в каждом регионе — еще раз, все эти фамилии известны — создать условия для их возвращения. Чтобы бизнес вернулся в страну. Чтобы начали платить налоги, создавая рабочие места. И самое главное — это касается тех предприятий, где у нас умные головы. Умные головы должны вернуться — давайте себе такую задачу в рамках нашего партийного проекта поставим»,— сказал господин Турчак на всероссийском партийном совещании по теме импортозамещения (цитата по сайту «Единой России»).

Глава Минцифры Максут Шадаев говорил в конце декабря 2022 года, что из страны уехало и не вернулось около 100 тыс. IT-специалистов. При этом, по его словам, 80% из них продолжают работать на российские компании из дружественных стран.

Ранее Андрей Турчак уже выступал за то, чтобы создать условия для возвращения уехавших. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагал конфисковывать имущество у покинувших страну россиян, «открыто поддерживающих нацистов» и «оскорбляющих Россию». Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас допускал, что изъятие имущества возможно при соответствующих поправках в УК РФ. 19 января вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила использовать конфискованное у уехавших россиян имущество для обеспечения жильем детей-сирот. В Кремле заявили, что не обсуждали эту инициативу.

Подробнее о предложении Вячеслава Володина конфисковать имущество уехавших россиян — в материале «Релокация с конфискацией».

Эрдни Кагалтынов