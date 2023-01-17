Турчак призвал создать условия для возвращения уехавших из России

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выступил за то, чтобы уехавшие из России вернулись в страну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Турчак

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Андрей Турчак

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Наша задача — максимально сделать так, чтобы те, кто уехал, как можно быстрее вернулись, за исключением тех, кто позволил себе публичные выпады в адрес нашей страны и вооруженных сил. Это важно для экономики страны, для их семей и близких»,— заявил единоросс журналистам.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковывать имущество у покинувших страну россиян, «открыто поддерживающих нацистов» и «оскорбляющих Россию». «Такой подход возможен, но необходимы формулировки состава уголовного преступления, нужно внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс»,— прокомментировал эту инициативу глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

До этого председатель думского комитета по контролю Олег Морозов («Единая Россия») выступал за введение по решению суда запрета на въезд в Россию тем гражданам РФ, которые негативно высказались о своей стране или поддержали Украину в ее конфликте с Россией.

Подробнее читайте в материале «Релокация с конфискацией».

Андрей Винокуров