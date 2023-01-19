Анна Кузнецова предложила направлять имущество уехавших из России на обеспечение жильем сирот

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в ходе рабочего визита в Кузбасс высказалась о возможности использовать имущество покинувших Россию граждан для обеспечения жильем детей-сирот.

«Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении?»,– цитирует госпожу Кузнецову ТАСС.

На прошлой неделе с предложением внести пункты о конфискации имущества в статьи УК РФ о призывах к экстремизму, реабилитации нацизма или дискредитации вооруженных сил выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Илья Николаев