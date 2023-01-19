Кремль не обсуждает идею конфискацию имущества уехавших россиян в пользу детей-сирот

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков идею вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой конфисковать имущество уехавших россиян в пользу детей-сирот. Он заявил, что в Кремле нет никакой позиции по этому вопросу.

«Нет, не обсуждалась»,— сказал Дмитрий Песков на пресс-колле.

В январе спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести пункт о конфискации имущества в статьи УК РФ о призывах к экстремизму, реабилитации нацизма или дискредитации вооруженных сил. Глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас допускал введение этой нормы при внесении поправок в УК РФ.

Утром 19 января Анна Кузнецова предложила направить конфискованное у уехавших россиян имущество для обеспечения жильем детей-сирот. Господин Клишас позже пояснил, что это невозможно без внесения поправок в законодательство.

О дискуссии — в материале «Ъ» «Релокация с конфискацией».

Олеся Павленко