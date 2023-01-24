Зеленский анонсировал кадровые перестановки, могут уйти замглавы его офиса и замгенпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах провести кадровые перестановки в структурах разного уровня. По информации СМИ, в отставку подал замглавы офиса главы государства Кирилл Тимошенко, могут уйти связанные с ним главы нескольких украинских военно-гражданских администраций. Кроме того, заявление об увольнении написал заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, которого критиковали за отдых в Испании.

«Уже есть кадровые решения — часть сегодня, часть будет завтра — относительно управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти и в регионах, и в правоохранительной системе»,— сказал господин Зеленский в обращении, которое опубликовано на его сайте.

О том, кто именно может уйти в отставку, сообщили источники «Украинской правды». По информации издания, место господина Тимошенко может занять глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба. По информации издания «Бабель», господин Тимошенко может возглавить одну из областных администраций. В отставку могут уйти главы Сумской и Днепропетровской областей, а также назначенные киевскими властями руководители украинских администраций Запорожской и Херсонской областей, которые в 2022 году были присоединены Россией.

Господин Симоненко уйдет в отставку после публикаций о его отдыхе за границей. Он на 10 дней уезжал праздновать Новый год с семьей в Марбелью и использовал для этого машину бизнесмена Григория Козловского. На фоне скандала Совет национальной безопасности Украины запретил чиновникам выезд за границу с негосударственными целями.

Леонид Уварчев