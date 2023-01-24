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Коммерсантъ FM
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Украинские власти запретили чиновникам и депутатам отдыхать за границей

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил своим указом решение Совета национальной безопасности и обороны о запрете на выезд чиновников за границу с негосударственной целью в период мобилизации и во время действия военного положения. На этом фоне, по информации СМИ, уволился заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, которого критиковали за отдых в Испании.

Господин Зеленский в обращении, которое опубликовано на его сайте, сообщил, что запрет распространяется на правоохранительные органы, депутатов, прокуроров и «всех тех, кто может работать на государство и в государстве».

«Если хотят отдыхать сейчас, будут отдыхать за пределами государственной службы. За рубеж ездить на отдых или с любой другой негосударственной целью официальным лицам больше не удастся»,— сказал украинский президент. Он сообщил, что в течение пяти дней будет разработана процедура пересечения границы, чтобы причиной выезда за рубеж могла стать только официальная поездка.

Как сообщили источники «Украинской правды», заявление об увольнении с поста заместителя генпрокурора написал Алексей Симоненко. Он на 10 дней уезжал праздновать Новый год с семьей в Марбелью и использовал для этого машину бизнесмена Григория Козловского.

Леонид Уварчев

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