«Бывшие партнеры долго запрягают»

В Минфине прокомментировали перспективу изъятия российских активов за рубежом — в ведомстве считают, что западные союзники не пришли к единому мнению на этот счет. Тем не менее наиболее радикально настроенные страны пытаются данный вопрос всячески продавливать. Москва, в свою очередь, готова принять ответные меры, хотя считает такие действия нежелательными. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает серьезных проблем для российского бизнеса на Западе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Замдиректора департамента Минфина РФ по контролю над внешними ограничениями Дмитрий Кику в ходе дискуссии на площадке клуба «Валдай» высказался на крайне важную тему — о возможной конфискации российских активов за рубежом. Нужно сразу сказать, что оценки чиновника не первого звена здесь особенно интересно услышать, в первую очередь потому, что он работает непосредственно по данному вопросу, что называется, на земле и в курсе проблемы. При этом он не является ни политиком, ни какой-либо медийной персоной. Иными словами, все по делу, без эмоций.

Теперь к сути — в Минфине следят за ситуацией, и, кажется, согласия в западных союзниках нет, вернее сказать, пока нет. Есть наиболее радикально настроенные страны, такие как, например, Польша и Канада. Хотя и США устами представителя Минюста Эндрю Адамса недавно сообщили, что подобное решение очень даже возможно. И уже есть прецеденты, но пока речь идет об имуществе частных лиц, попавших под санкции, а не о российской государственной собственности. Для примера — Роман Абрамович рискует потерять бизнес в Канаде на $26 млн, однако в стране есть суд, который вполне может все это дело и не пропустить.

При этом на Западе медленно, но верно идет работа по созданию законодательства, которое позволит эти самые изъятия официально проводить. И что же Россия? Чем ответит? Минфин ведет реестр иностранного имущества на территории станы. Так что, если придется, зеркальные меры обеспечат. Кстати, в РФ по-прежнему имеется ряд канадских активов. При этом, конечно же, российские власти ничего подобного не хотят. В свою очередь, и бизнесмен Владимир Потанин выступил на эту тему, что, мол, мы — не они, не стоит уподобляться действиям Запада, все это вредит инвестиционному климату.

Впрочем, есть еще вариант, что изымать, по крайней мере, государственную собственность не будут, а надолго заморозят. Видимо, до тех пор, пока Россия не исправится и не станет хорошей. А пока же идет прощупывание почвы относительно общественной реакции и возможных последствий таких действий.

Здесь еще нужно отметить, что бывшие партнеры, как правило, долго запрягают, но рано или поздно принимают соответствующие решения. И можно сказать с высокой долей уверенности, что в ближайшие месяцы внимание к предпринимателям или просто гражданам РФ за рубежом максимально возрастет.

Как известно, десятый санкционный пакет предусматривает именно борьбу с обходом ограничительных мер, в том числе посредством так называемых фирм-прокладок. Собственно, на Западе тоже есть разные реестры с данными о том, что кому принадлежит, и насколько законно тот или иной гражданин все это заработал. Так что, возможно, впереди новый серьезный этап противостояния под условным названием «Погоня за российскими активами с перспективой последующего изъятия».

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