«Бывшие партнеры долго запрягают»

В Минфине прокомментировали перспективу изъятия российских активов за рубежом — в ведомстве считают, что западные союзники не пришли к единому мнению на этот счет. Тем не менее наиболее радикально настроенные страны пытаются данный вопрос всячески продавливать. Москва, в свою очередь, готова принять ответные меры, хотя считает такие действия нежелательными. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает серьезных проблем для российского бизнеса на Западе.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Замдиректора департамента Минфина РФ по контролю над внешними ограничениями Дмитрий Кику в ходе дискуссии на площадке клуба «Валдай» высказался на крайне важную тему — о возможной конфискации российских активов за рубежом. Нужно сразу сказать, что оценки чиновника не первого звена здесь особенно интересно услышать, в первую очередь потому, что он работает непосредственно по данному вопросу, что называется, на земле и в курсе проблемы. При этом он не является ни политиком, ни какой-либо медийной персоной. Иными словами, все по делу, без эмоций.
Теперь к сути — в Минфине следят за ситуацией, и, кажется, согласия в западных союзниках нет, вернее сказать, пока нет. Есть наиболее радикально настроенные страны, такие как, например, Польша и Канада. Хотя и США устами представителя Минюста Эндрю Адамса недавно сообщили, что подобное решение очень даже возможно. И уже есть прецеденты, но пока речь идет об имуществе частных лиц, попавших под санкции, а не о российской государственной собственности. Для примера — Роман Абрамович рискует потерять бизнес в Канаде на $26 млн, однако в стране есть суд, который вполне может все это дело и не пропустить.
При этом на Западе медленно, но верно идет работа по созданию законодательства, которое позволит эти самые изъятия официально проводить. И что же Россия? Чем ответит? Минфин ведет реестр иностранного имущества на территории станы. Так что, если придется, зеркальные меры обеспечат. Кстати, в РФ по-прежнему имеется ряд канадских активов. При этом, конечно же, российские власти ничего подобного не хотят. В свою очередь, и бизнесмен Владимир Потанин выступил на эту тему, что, мол, мы — не они, не стоит уподобляться действиям Запада, все это вредит инвестиционному климату.
Впрочем, есть еще вариант, что изымать, по крайней мере, государственную собственность не будут, а надолго заморозят. Видимо, до тех пор, пока Россия не исправится и не станет хорошей. А пока же идет прощупывание почвы относительно общественной реакции и возможных последствий таких действий.
Здесь еще нужно отметить, что бывшие партнеры, как правило, долго запрягают, но рано или поздно принимают соответствующие решения. И можно сказать с высокой долей уверенности, что в ближайшие месяцы внимание к предпринимателям или просто гражданам РФ за рубежом максимально возрастет.
Как известно, десятый санкционный пакет предусматривает именно борьбу с обходом ограничительных мер, в том числе посредством так называемых фирм-прокладок. Собственно, на Западе тоже есть разные реестры с данными о том, что кому принадлежит, и насколько законно тот или иной гражданин все это заработал. Так что, возможно, впереди новый серьезный этап противостояния под условным названием «Погоня за российскими активами с перспективой последующего изъятия».
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