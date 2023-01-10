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Коммерсантъ FM
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Эстония отправляет российские счета под арест

Сможет ли страна конфисковать иностранные активы

Эстония подготовит план ареста российских активов и представит его в конце января. На местных счетах заморожены €20 млн, принадлежащие россиянам, подсчитали власти. В дальнейшем Эстония намерена передать их Украине, сообщает агентство Bloomberg. Одновременно Еврокомиссия готовит общеблоковое соглашение, о том, как распорядиться резервами Центробанка в размере €300 млрд и активами частных лиц.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Может ли Эстония в такой ситуации действовать самостоятельно? Специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова этого не исключает. По ее словам, раз механизм конфискации не описан Брюсселем, Таллин вправе подготовить его сам: «Такого инструмента именно на уровне Евросоюза для того, чтобы изымать заблокированные в рамках санкций активы, нет. Но если какой-то вопрос не урегулирован в рамках ЕС, то отдельная страна-участник может эти пробелы самостоятельно закрыть.

Возможно, Эстония попытается на уровне национального законодательства придумать свой механизм, который позволял бы производить конфискацию. Но насколько он будет именно подвязан под санкции, я сказать не могу. Например, в Великобритании существует порядок изъятия активов, которые были получены путем коррупции или мошенничества. Может быть, Таллин как-нибудь в эту сторону будет думать, но это только предположение».

Как на Западе политическая целесообразность победила юридическую

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”, заявил, что конфискация Западом российских активов незаконна и будет иметь последствия. «Власти Эстонии хотят стать отличником на этом поприще и задать некий прецедент», — добавил он. Но сделать это будет крайне сложно, ведь Таллину придется переписывать Конституцию, отметил партнер консалтинговой компании Quorus Евгений Жилин. Он не уверен, что у Эстонии получится подготовить механизм оперативно:

«Каждая из стран ЕС, видимо, будет стремиться зарабатывать свои политические очки на этом. Мне, честно говоря, сложно представить, какой здесь может быть законодательная база. Ведь Конституция Эстонии, как и основные законы других европейских государств, предусматривает гарантии собственности, в том числе ее неприкосновенности и недопустимости произвольного изъятия.

В этом контексте только изменив Конституцию и отказавшись от этих гарантий, возможно изъять активы, принадлежащие иностранным гражданам.

Вместе с тем потенциально, конечно, нельзя исключать, что могут быть возбуждены некие уголовные дела в отношении россиян и в их рамках могут быть вынесены судебные решения о конфискации активов. Но должна быть доказана причинно-следственная связь и состав преступления. А в свете текущих реалий, мне кажется, здесь скорее желаемое выдается за действительное».

Заявления об изъятии активов звучат на фоне подготовки к парламентским выборам, которые пройдут в Эстонии в начале марта 2023 года.

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Иван Корякин

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