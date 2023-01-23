Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов сыграют в четвертьфинале Australian Open. Особенно опасен соперник у Рублева — ему предстоит встретиться со знаменитым сербом Новаком Джоковичем. Шансы россиян на выход в полуфинал турнира Большого шлема оценивал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

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Два россиянина в восьмерке на Australian Open — уже удача. К тому же среди них нет Даниила Медведева, которого мы давно привыкли считать главной звездой нашего тенниса. И вот сейчас Хачанов и Рублев горят не менее ярко. Андрей Рублев в матче четвертого круга с датчанином Хольгером Руне вообще выдал один из самых ярких камбэков турнира.

Теннисисты завершили четыре сета вничью (2:2), а в пятом Рублев сначала проигрывал (2:5), но сумел довести дело до тай-брейка. Там он уступал (0:5), но в итоге победил со счетом 11:9. Матч получился очень эмоциональным. Поле победы теннисист признавался, что такая история с ним случилась впервые: «Мне никогда не удавалось побеждать в таких матчах. Такую игру я должен буду запомнить на всю жизнь».

Обратите внимание, как реагируют на слова россиянина трибуны. Рублев не раз срывал овации по ходу игры и уходил с корта под аплодисменты, так что обвинять австралийскую публику в предвзятости не стоит. Здесь ценят классный теннис и, как и везде, отчаянно болеют за своих, что на себе прочувствовал серб Новак Джокович, который на пути в четвертьфинал встретился с австралийцем Алексом де Минауром.

Но сумасшедшая поддержка второму не помогла. Джокович показал свой лучший теннис в сезоне и буквально уничтожил соперника. Причем после победы серб достаточно нахально сравнил Рублева с де Минауром: «Игрок топ-5, топ-10 на протяжении нескольких лет. Невероятная мощь, особенно подача, взрывной игрок, как де Минаур. Надеюсь, результат будет таким же».

Без сомнения, фаворит четвертьфинала да и всего турнира — Джокович. Но травма бедра, как бы ни хорохорился серб, может дать о себе знать, считает теннисный обозреватель “Ъ” Евгений Федяков: «Джокович играет с травмой — выходит на корт с тейпом, ограничивает себя на тренировках. В матчах он бережется иногда, но тяжелейшие розыгрыши вытаскивает на зубах. Пока, правда, у него все идет в трех партиях. Что будет в затяжном матче, если до этого дойдет, непонятно. Но для меня главный фаворит — Джокович».

К тому же россиянин уже обыгрывал серба — счет в личных встречах у них 2:1 в пользу второго. Но если победа Рублева над Джоковичем будет рассматриваться теннисным миром как неожиданность, то вот успех Карена Хачанова, который играет в четвертьфинале с американцем Себастьяном Кордой, более вероятен, уверен Евгений Федяков:

«Наверное, можно сказать, что в матче с Кордой он будет все-таки небольшим фаворитом. Опыта у него гораздо больше, умения вытягивать трудные матчи у Хачанова хоть отбавляй — он это демонстрировал не раз. Но Корда сейчас очень опасен, тем более что счет личных встреч у них 2:1 в пользу американца».

Все матчи в прямом эфире покажет телеканал Eurosport, который спокойно можно найти на просторах интернета.