На Australian Open осталось только два россиянина — Андрей Рублев и Карен Хачанов. Оба смогли пробиться в четвертьфинал. Так, Рублев в пяти сетах одолел датчанина Хольгера Руне. А Карен Хачанов в ночь на 24 января сыграет с американцем Себастьяном Кордой за выход в полуфинал. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jaimi Joy, Reuters Фото: Jaimi Joy, Reuters

Скандалы, связанные с запретом российских флагов на трибунах, как всегда затмили спортивную составляющую на Australian Open. Но пока пресса активно обсуждала очередные далекие от тенниса истории, участников с российскими паспортами становилось все меньше. В женском одиночном разряде из наших соотечественниц не осталось вообще никого, а в мужском — лишь двое.

Даже финалист 2022 года Даниил Медведев вылетел на ранней стадии. Зато Карен Хачанов показал себя во всей красе. Готов теннисист к турниру действительно блестяще. Тот факт, что в четвертом круге Хачанов выиграл у японца Ёсихито Нисиоки два сета под ноль, говорит о многом, и все же рассуждать о том, что россиянин может выиграть турнир пока рано, уверен теннисный обозреватель Издательского дома “Ъ” Евгений Федяков: «То, что Хачанов выиграл два сета под ноль, для мужских турниров Большого шлема — уникальная ситуация. Он хорошо готов — и физически, и психологически, и как угодно. Но опять-таки эти две победы, с точки зрения дальнейшего хода, ничего Карену не гарантируют».

Кроме тенниса, Хачанов на Australian Open позволил себе затронуть политическую тему. С Россией она не связана, но вот уже не первый раз после победного матча Карен пишет на камере для автографов «Арцах, держись». На поддержку теннисистом непризнанной республики, которая находится на территории Азербайджана, организаторы отрытого чемпионата Австралии не обратили внимания и теперь уже вряд ли обратят, уверен теннисный обозреватель “Ъ” Евгений Федяков: «В регламенте ничего не сказано — что хочешь, то и пиши. Для этого спортсменам и дают фломастеры. Если после первой игры никаких санкций не последовало, то, думаю, будет странно, если они последуют сейчас».

Но самой резонансной на Australian Open стала не политическая, а мистическая история под названием «проклятие Netflix». Дело в том, что перед стартом турнира сервис выпустил сериал «Брейк-пойнт», где снималось немало игроков, которые на многое претендовали в Австралии.

И, представьте, все они либо снялись с соревнований, либо неожиданно проиграли более слабым соперникам. В четвертьфинал не смог выйти никто из участников сериала.

Можно, конечно, увидеть в этом вмешательство высших сил, но именно в Австралии может случиться все что угодно и без всякой мистики, рассказал “Ъ FM” залуженный тренер России Борис Собкин: «Australian Open — это самый непредсказуемый из всех турниров Большого шлема, поскольку игроки только втягиваются в сезон, и не все делают это одинаково, поэтому трудно прогнозировать каждый отдельный матч».

Главный претендент на победу в Австралии — серб Новак Джокович — пока в строю, даже несмотря на травму бедра, которую звездный игрок получил сразу после Нового года. Это повреждение не помещало Джоковичу добраться до четвертого круга, где он играет с австралийцем Алексом де Минором. А Карен Хачанов поспорит за выход в полуфинал с американцем Себастьяном Кордой ближайшей ночью. По московскому времени матч должен начаться применю в три часа.

Все встречи Australian Open показывает телеканал Eurosport, и, несмотря на то, что телеканал официально ушел из нашей страны, репортажи с российскими комментаторами продолжаются. Так что при желании увидеть игру Хачанова в интернете проблемы не составит.

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