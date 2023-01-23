Рублев вышел в четвертьфинал Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл датчанина Хольгера Руне в матче четвертого круга Australian Open в Мельбурне и вышел в четвертьфинал турнира. Встреча закончилась со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9) и продлилась 3 ч 37 мин.

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Фото: Carl Recine, Reuters Андрей Рублев

Фото: Carl Recine, Reuters

25-летний Рублев — первая ракетка России, он занимает шестое место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 12 титулов под эгидой ассоциации. Он олимпийский чемпион в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой, победитель Кубка ATP и Кубка Дэвиса в составе российской сборной.

Хольгеру Руне 19 лет. Он побеждал в трех турнирах Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) и в юниорском турнире Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros). Он занимает 11-е место в рейтинге ATP.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема. Он проводится на покрытии «хард». Призовой фонд превышает $53 млн.

Эрдни Кагалтынов