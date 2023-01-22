Счастливые, нулевые

Уверенно обыграв японца Ёсихито Нисиоку, Карен Хачанов впервые в карьере вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. Следующим соперником россиянина будет молодой американец Себастьян Корда, который проводит свой лучший мейджор. Тем временем на женском турнире первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши в двух сетах проиграла действующей чемпионке Wimbledon Елене Рыбакиной из Казахстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выход в четвертьфинал Australian Open позволил Карену Хачанову начать новый сезон так успешно, как он еще ни разу не начинал

Фото: FAZRY ISMAIL / EPA-EFE / Vostock Photo Выход в четвертьфинал Australian Open позволил Карену Хачанову начать новый сезон так успешно, как он еще ни разу не начинал

Фото: FAZRY ISMAIL / EPA-EFE / Vostock Photo

Если неделю назад гипотетический выход Карена Хачанова в четвертьфинал Australian Open выглядел едва ли не сенсацией, то в воскресенье этот результат был воспринят как нечто само собой разумеющееся. Дело в том, что соперником россиянина в четвертом круге оказался не прошлогодний чемпион Рафаэль Надаль, а 33-я ракетка мира Ёсихито Нисиока. И упускать великолепную возможность впервые пройти так далеко по сетке мельбурнского мейджора для Хачанова было бы непозволительной роскошью.

Нисиока, конечно, редкий мастер. Таких же маленьких бегунков с ростом не выше 170 см в первой сотне сейчас еще всего двое — входивший два года назад в первую десятку аргентинец Диего Шварцман и его соотечественник Себастьян Баэс, но японец, в отличие от них, еще и левша. Конечно, сражаться с грандами, имея столь ограниченные физические возможности, непросто, но свои шансы Нисиока старается использовать по максимуму. Например, в своем первом матче этого сезона в Аделаиде он обыграл едва ли не самого прогрессирующего игрока последних месяцев — датчанина Хольгера Руне, а в прошлом году ему под горячую левую руку попадались еще два игрока первой десятки — Андрей Рублев и Каспер Рууд. Все они могут бегать по задней линии как заведенные, но с японским трудягой не справились.

По дороге в 1/8 финала Нисиока провел на мельбурнских кортах всего шесть с половиной часов — на два часа меньше, чем Хачанов. Казалось, что россиянину будет нелегко, но на деле получилось иначе.

Если в первых двух геймах происходившее на корте еще можно было назвать борьбой, то затем у японца наступил провал, редкий для матчей такого уровня. В девяти следующих геймах он взял всего шесть очков, в результате чего Хачанов впервые с маленького профессионального турнира 2014 года в Того выиграл «всухую» два сета, чего на нынешнем Australian Open в мужской сетке, естественно, никому не удавалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ёсихито Нисиока

Фото: Jaimi Joy, Reuters Ёсихито Нисиока

Фото: Jaimi Joy, Reuters

«В первых двух сетах я просто не знал, что происходит»,— признался потом новоиспеченный четвертьфиналист, который, к счастью, не расслабился и сумел сохранить концентрацию внимания, потому что третья партия получилась совсем иной. Нисиока наконец заставил себя включиться в борьбу, а в третьем гейме, выиграв розыгрыш из 31 удара, даже взял подачу россиянина, которому в девятом гейме еще и пришлось отыгрывать два брейк-пойнта.

В самом конце был тай-брейк, и там до счета 4:4 японец тоже смотрелся молодцом, но три последних очка остались за Хачановым.

Сделав 15 эйсов и уступив на своей первой подаче лишь три розыгрыша, он примерно за два часа проследовал в четвертьфинал, где будет иметь дело с недавним обидчиком Даниила Медведева — на глазах матереющим Себастьяном Кордой, который также на тай-брейке, но в пятом сете разобрался с поляком Хубертом Хуркачем. Несмотря на огромное превосходство россиянина в опыте, по большому счету это будет матч равных соперников. Об этом говорит и счет личных встреч — 2:1 в пользу Корды, который два года назад в упорнейшей борьбе со счетом 7:9 в пятой партии уступил Хачанову на Wimbledon, но в прошлом году в Цинциннати и Антверпене дважды обыгрывал его.

В другом четвертьфинале в верхней половине сетки 21-летний чех Иржи Легечка, который ранее не имел ни одной победы в основных сетках на мейджорах, а в Мельбурне в четвертом круге разобрался с седьмой ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, встретится со Стефаносом Циципасом. Пожалуй, в борьбе за выход в финал, до которого совсем близко, грек в верхней половине сетки выглядит фаворитом.

Тем временем женский Australian Open остался без лидера мирового рейтинга. Это произошло по итогам встречи с участием действующих победительниц турниров Большого шлема.

Чемпионка Roland Garros и US Open первая ракетка мира Ига Швёнтек в двух сетах уступила Елене Рыбакиной из Казахстана, выигравшей в прошлом году Wimbledon.

Более того, оступилась и еще одна теннисистка из первой десятки — финалистка Wimbledon американка Коко Гауфф, потерпевшая поражение от Елены Остапенко из Латвии. 25-летняя рижанка, имеющая на своем счету победу на Roland Garros 2017 года, вышла в четвертьфинал мейджора впервые за пять лет.

Евгений Федяков