Reuters: главы МИД ЕС одобрили новый пакет военной помощи Украине в €500 млн

Агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили новый пакет военной помощи Украине в €500 млн. Соответствующее решение министры приняли на заседании Совета Евросоюза по иностранным делам, сообщает агентство.

21 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, ЕС пока не принял новый пакет военной помощи Украине. Накануне польское радио RMF со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата ЕС сообщило, что Венгрия заблокировала седьмой пакет военной помощи Украине.

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