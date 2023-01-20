RMF: Венгрия заблокировала седьмой транш военной помощи Украине

Венгрия заблокировала утверждение Евросоюзом (ЕС) седьмого транша в €1,5 млрд на покупку вооружений для Украины, сообщила польская радиостанция RMF со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата ЕС. Деньги выделяют из Европейского фонда мира, в 2022 году Киев получил из него почти €3,2 млрд на оружие.

По данным радиостанции, страны ЕС продолжат оказывать давление на Будапешт во время встречи глав МИДов европейских стран, которая пройдет в понедельник, 23 января. Если Венгрия продолжит выступать против выделения транша, то страны ЕС могут утвердить его без ее участия, предполагают дипломаты в Брюсселе.

Агентство Bloomberg сообщало, что страны Запада предоставили Украине более 4 тыс. единиц вооружения, в том числе бронетехнику, артиллерию и военные самолеты. На прошлой неделе Великобритания объявила об отправке Киеву первой партии тяжелых танков Challenger 2. Замглавы МИД Украины Андрей Мельник также попросил у ФРГ устаревшие самолеты Tornado.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер