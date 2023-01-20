Боррель оценил общий объем помощи Украине от ЕС в €50 млрд

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что страны Евросоюза совместно выделили на военную помощь Украине €10 млрд. При этом общая сумма военной, экономической, макрофинансовой и гуманитарной помощи приближается к €50 млрд.

«В сумме мы получаем почти €10 млрд военной помощи. Если сложить все, что Европа сделала для Украины, не только военную поддержку, которую я продвигал, но и экономическую, макрофинансовую и гуманитарную помощь всех видов, мы уже приближаемся к €50 млрд»,— заявил Жозеп Боррель в ходе выступления на церемонии вручения ему премии форума «Новая экономика» в Мадриде (цитата по ТАСС).

Среди прочих пакетов помощи Еврокомиссия предоставит Украине €18 млрд в виде льготных кредитов в 2023 году. На их погашение Украине дадут 35 лет, начиная с 2033 года. 17 января Киев получил €3 млрд из этой суммы. В 2022-м Евросоюз утвердил предоставление макрофинансовой помощи Украине на €9 млрд. 7 января 2023-го Нацбанк Украины сообщал, что получил от ЕС €8 млрд.

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Лусине Баласян