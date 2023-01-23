Власти Венгрии пообещали не блокировать новый пакет финпомощи Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет блокировать предоставление Украине нового пакета финансовой помощи. Об этом он заявил по итогам встречи министров иностранных дел ЕС, посвященной выделению дополнительных денег Киеву. Соответствующее видео опубликовано у него в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Сийярто

Фото: Пресс-служба МИД России Петер Сийярто

Фото: Пресс-служба МИД России

Евросоюз намерен выделить Украине €500 млн из Европейского фонда мира. Глава евродипломатии Жозеп Боррель ранее выразил надежду, что этот пакет помощи будет одобрен в понедельник, однако решение пока не принято.

20 января польские СМИ сообщили, что Венгрия заблокировала пакет финансовой помощи в €500. Если Будапешт продолжит выступать против выделения транша, то страны ЕС могут утвердить его без ее участия, допустили дипломаты в Брюсселе.

Страны Евросоюза совместно выделили на военную помощь Украине уже €10 млрд. Общая сумма военной, экономической, макрофинансовой и гуманитарной помощи приближается к €50 млрд.

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