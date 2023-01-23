Инфляция переписала ценники

Росстат назвал самые подорожавшие товары и услуги в 2022 году. Цены на отдых на курортах Синайского полуострова выросли на 159%, поездка в Турцию — на 120%, а в Арабские Эмираты — на 73%. При этом стоимость путешествий в отдельные страны Средней Азии, напротив, снизилась в среднем на 15%. В топ подорожавших товаров вошли йод, спички, новые иномарки и средства гигиены. А продукты из «борщевой корзины» возглавили список наиболее подешевевших. В чем причины таких изменений? И что будет с ценами на эти товары и услуги в 2023 году? Разбирался Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В марте, когда доллар торговался по 120 руб., и апреле, когда власти предрекали инфляцию в 20% по итогам года, казалось, что все может быть еще хуже. И не только в экономике, судя по подорожавшим в полтора раза йоду и спичкам.

Но после весеннего скачка все последующие месяцы цены росли в пределах десятых процента. В итоге годовая инфляция была около 12%. В десятки раз обогнали этот показатель цены на отдых в Египет, Турцию и Эмираты — за 2022-й они выросли в два раза. Путевки не станут дешевле и в этом году, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин: «На стоимость авиаперелетов влияют цены на авиационный керосин, который в 2022-м подорожал, а также волатильность курсов валют. В четвертом квартале она составляла практически 20%.

На рост стоимости путевок влияет и популярность открытых стран — Турции, Египта, Арабских Эмиратов, хорошую динамику показывает и Таиланд. Появляется все больше предложений, растет конкуренция. Увеличивается и количество авиакомпаний, которые приводят цены к некой стабилизации. Однако международные поездки в любом случае не подешевеют».

В топ-10 наиболее подорожавших товаров и услуг вошли ксерокопирование, туалетное мыло, прокладки и дезодоранты — их цена выросла на 40% с лишним. Также увеличилась стоимость новых легковых авто. Дилеры просили за них рекордные суммы, и благодаря этому на складах остались некоторые модели.

С февраля Россию покинули почти все основные автопроизводители. И китайские компании наверняка воспользуются отсутствием конкуренции, считает эксперт ИЦ НТИ «Автонет» Московского политеха Юрий Урюков: «Сейчас рынок практически поровну поделен между АвтоВАЗом и китайскими компаниями, которые занимают 40% рынка. Соответственно, они и диктуют условия. Они таковы: дефицит новых иностранных моделей и снижение уровня конкуренции, естественно, провоцируют компании на повышение цен.

Здесь единственное, что может сказаться, это так называемый параллельный импорт, но пока это совсем небольшой ручеек, который не оказывает существенного влияния на ценовую политику. Все будет зависеть от того, насколько удачной окажется логистика в 2023 году».

Среди самых подешевевших за прошлый год — продукты из «борщевого набора»: капуста, картофель, чеснок и морковь. Цены на них снизились от 53% до 17%.

Как, впрочем, и в среднем по миру, говорит старший инвест-консультант «Финама» Тимур Нигматуллин. Но, по его словам, дать прогноз на 2023 год непросто, ведь многое зависит от погоды и урожая: «Инфляция сильно замедляется во всем мире. В развитых странах даже идет помесячная дефляция.

Цены на продовольствие везде снизились почти на 20%. Отчасти эта тенденция коснулась и России. Но, не думаю, что имеет смысл прогнозировать такие вещи, как урожай или влияние геополитики на ценообразование. В целом, в РФ сфера производства продуктов питания не очень сильно зависит от импорта, поэтому какое-то шоковое влияние, наверное, маловероятно».

Нынешней весной инфляция может быть даже ниже 4%, прогнозирует Центробанк. Во многом это объясняется эффектом высокой базы, ведь параметр вычисляется исходя из роста цен за последние 12 месяцев. И когда из расчета пропадут март и апрель 2022 года, инфляция будет совсем небольшой. Что, по словам президента России Владимира Путина, может привести к сбоям в экономике.

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