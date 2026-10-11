WSJ: муж Камалы Харрис выступает против ее участия в президентских выборах

По информации газеты, против потенциального участия госпожи Харрис в выборах выступают и многие спонсоры Демократической партии, считая ее кандидатуру противоречивой. Госпожа Харрис без прохождения стадии первичных выборов стала кандидатом от демократов на выборах в 2024 году, после того как свою кандидатуру снял занимавший тогда пост президента страны Джо Байден. Проигрыш Камалы Харисс на выборах положил начало долгому периоду взаимных обвинений и поисков причин неудач среди демократов, отмечает газета. Многие демократы, включая представителей близкого окружения госпожи Харрис, считают, что партии необходимо новое лицо в качестве кандидата. Это значит, что, в отличие от 2024 года, когда партия сплотилась вокруг госпожи Харрис, в случае нового выдвижения она может столкнуться с высокой конкуренцией внутри партии.