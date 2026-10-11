Тяжело в учении, нелегко в бою

У США есть весьма успешный опыт использования технологий ИИ и разного вида дронов в реальных боевых действиях, в том числе в недавней операции в Венесуэле и продолжающейся войне против Ирана. И в ходе учений в Калифорнии некоторые нововведения показали очень хороший результат — прежде всего спутниковая связь через Starlink и армейская система управления нового поколения (Next-Generation Command and Control), используемая для планирования и совершенствования логистики с применением ИИ, на которую в бюджете Пентагона выделено $4 млрд. Однако преобразования в вооруженных силах (особенно в сухопутных войсках) идут медленнее, чем того хотелось бы Питу Хегсету, готовящему свое ведомство прежде всего к возможному противостоянию с Китаем.