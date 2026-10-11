Тяжело в учении, нелегко в бою
Маневры Армии США с применением дронов и ИИ пошли не по сценарию
11.10.2026, 15:58
Недавние учения американской армии в калифорнийской пустыне Мохаве обнажили разрыв между технологическими амбициями Пентагона и реальностью полевой эксплуатации современных вооружений. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на результаты десятидневных маневров, в ходе которых тестировались беспилотники и иные системы с искусственным интеллектом. Учения проводились в рамках подготовки к возможному конфликту с Китаем. США, как сказано в статье, старались учесть опыт украинского конфликта.
Ключевой задачей учений Project Convergence Capstone 6, состоявшихся в июле на базе Форт-Ирвин в калифорнийской пустыне Мохаве, была, согласно публикациям The Wall Street Journal и Defense News, демонстрация того, что армия США стала «современной боевой силой, использующей технологии искусственного интеллекта». В прошлом году военный министр Пит Хегсет издал директиву о модернизации вооруженных сил США, предусматривающую активное и ускоренное внедрение ИИ, беспилотников и 3D-принтеров (для оперативного производства компонентов вооружения), и упростил систему закупки программного обеспечения и технологий, разработанных коммерческими компаниями. Маневры с участием 9700 военнослужащих США (и нескольких стран-союзников) были призваны показать, что Пентагон готов к современной войне.
Однако на практике все оказалось сложнее.
На 40-градусной жаре серверы перегревались, а аккумуляторы разряжались и выходили из строя. Солдаты смачивали футболки ледяной водой и набрасывали их на барахлящую аппаратуру, но это не спасало.
Проблемы создавало не только солнце. Дроны уносило порывами ветра, а если на пути возникали горные вершины, связь с беспилотниками терялась. Виртуальные карты местности не всегда оказывались доступными. Гарнитура дополненной реальности, на разработку которой Пентагон выделил около $100 млн, также не оправдала ожиданий.
Поставщики испытанных в ходе учений систем (такие как Anduril Industries и Theiss UAV Solutions) винят в сбоях малоопытных военнослужащих и недочеты в продукции других коммерческих компаний (производителей аккумуляторов, систем связи и так далее), но обещают учесть результаты маневров в дальнейшей работе. Пентагон уже объявил, что ужесточит требования к поставщикам. Оборонным подрядчикам будет предписано в первую очередь решить вопросы теплоотвода, влагозащищенности и энергоэффективности.
Если же сравнивать результаты учений с опытом задействования сопоставимых систем в ходе украинского конфликта, то США, как следует из статьи WSJ, к такой войне пока не готовы.
Этот вывод подтверждается и результатом учений стран—членов НАТО и Украины, прошедших ранее в этом году в Германии, в ходе которых украинские операторы беспилотников вывели из строя американскую бронетанковую бригаду. «Война на Украине обнажила недостатки (в потенциале США.— “Ъ”), продемонстрировав ведение боевых действий с применением полностью автономных систем и такой уровень технологической компетентности, который порой заставлял США чувствовать себя отстающими»,— сообщила WSJ.
У США есть весьма успешный опыт использования технологий ИИ и разного вида дронов в реальных боевых действиях, в том числе в недавней операции в Венесуэле и продолжающейся войне против Ирана. И в ходе учений в Калифорнии некоторые нововведения показали очень хороший результат — прежде всего спутниковая связь через Starlink и армейская система управления нового поколения (Next-Generation Command and Control), используемая для планирования и совершенствования логистики с применением ИИ, на которую в бюджете Пентагона выделено $4 млрд. Однако преобразования в вооруженных силах (особенно в сухопутных войсках) идут медленнее, чем того хотелось бы Питу Хегсету, готовящему свое ведомство прежде всего к возможному противостоянию с Китаем.
По сценарию июльских учений в пустыне Мохаве противником американских военных была Народно-освободительная армия Китая, также делающая ставку на внедрение передовых технологий и активно изучающая опыт их применения на примере российско-украинского конфликта.
Чтобы гарантировать США преимущества в возможном противоборстве с Китаем и другими противниками, Пит Хегсет недавно инициировал масштабную перестройку вооруженных сил. 30 сентября он объявил о создании 12-го боевого командования вооруженных сил — Командования автономной войны (Autonomous Warfare Command, AutoWarCom). Среди его ключевых задач: внедрение роботизированных и автономных систем во все подразделения ВС США, а также их бесперебойное обеспечение на основе суверенных, не зависящих от иностранных поставщиков решений. Создание новой структуры Пит Хегсет назвал «самым стремительным преобразованием в мирное время за всю современную военную историю».
Одно из новшеств нового командования — внедрение концепции «боевых закупок». Пит Хегсет считает сложившуюся за последние десятилетия систему тендеров Пентагона слишком медленной и громоздкой для эпохи ИИ. Новая структура должна объединить непосредственных операторов вооруженных систем и венчурных предпринимателей в циклах быстрой адаптации, с тем чтобы передовые решения максимально быстро получали финансирование и поступали на вооружение. Проработкой того, как это все должно работать, займется специальный комитет Project Meridian. Его возглавят фигуры, прямо связанные с оборонными подрядчиками: Илон Маск (глава SpaceX и xAI), Палмер Лаки (основатель Anduril и Oculus), а также экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич, на протяжении многих десятилетний отстаивавший интересы военно-промышленных компаний.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», назвал пределы использования технологий ИИ в сфере безопасности «вопросом выживания человечества». По его словам, ИИ способствует повышению эффективности средств ведения боевых действий, а это ведет и к росту разрушительности конфликтов. Глава государства призвал начать международную дискуссию о современном способе ведения вооруженной борьбы и о том, как сохранить гуманитарные рамки и ограничить наиболее жесткие проявления вооруженных конфликтов, связанные с ростом разрушительных возможностей.