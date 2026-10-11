Владимир Путин проведет совещание по кибербезопасности
11.10.2026, 15:33
Президент России на предстоящей неделе проведет совещание по вопросам кибербезопасности. Глава государства также планирует встретиться с участниками съезда «Деловой России». Об этом сообщил журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.
«Деловая Россия» — организация, представляющая интересы частного несырьевого бизнеса. Она объединяет более 10 тыс. бизнесменов. Председателем организации выступает Алексей Репик, президент — Павел Титов. В мае 2025 года они были переизбраны на свои посты.