Владимир Путин проведет совещание по кибербезопасности

«Деловая Россия» — организация, представляющая интересы частного несырьевого бизнеса. Она объединяет более 10 тыс. бизнесменов. Председателем организации выступает Алексей Репик, президент — Павел Титов. В мае 2025 года они были переизбраны на свои посты.