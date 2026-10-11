Власти Брянской области предупредили о сбросах мин с дронов

Егор Ковальчук призвал не приближаться к лесам, которые прилегают к зоне боевых действий. «Если вы обнаружили предмет, похожий на боеприпас или мину, ни в коем случае не приближайтесь к нему, не трогайте и не пытайтесь переместить»,— добавил он.