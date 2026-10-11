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Выпуск газеты №188«Ъ» Газета
Происшествия

Власти Брянской области предупредили о сбросах мин с дронов

11.10.2026, 16:03
В Брянской области участились случаи дистанционных сбросов взрывных устройств ВСУ, сообщил губернатор Егор Ковальчук. Он предупредил, что чаще всего взрывчатку сбрасывают в полях и на дорогах в лесу.
С дрона сбрасывают тубус, внутри которого находятся акселерометр и датчики изменения магнитного поля. «Устройства включаются при падении на землю, срабатывают при прикосновении к ним, а также бесконтактно на металлические предметы, находящиеся в радиусе до одного метра»,— объяснил глава региона.
Егор Ковальчук призвал не приближаться к лесам, которые прилегают к зоне боевых действий. «Если вы обнаружили предмет, похожий на боеприпас или мину, ни в коем случае не приближайтесь к нему, не трогайте и не пытайтесь переместить»,— добавил он.
Губернатор публикует такое предупреждение второй раз за неделю. Кроме того, 3 октября он сообщал о сбросе мины с беспилотника в Брянском районе. Ранения получили два мирных жителя.
Атаки беспилотников
Брянская область
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