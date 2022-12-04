Отряд бедных пересек границу

Официальное число малоимущих в России продолжает снижаться — по данным Росстата, в третьем квартале ниже определенных правительством «границ бедности» находились 15,3 млн человек, или 10,5% населения. При такой динамике по итогам всего 2022 года уровень бедности в России может вернуться к показателям 2012–2013 годов. Дальнейшее его снижение, впрочем, под вопросом — после того как наименее обеспеченные россияне получили в этом году большие объемы целевой поддержки, в 2023 году правительству могут потребоваться уже новые инструменты помощи семьям с невысокими доходами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Численность населения РФ с доходами ниже границы бедности продолжила сокращаться, следует из обнародованной в пятницу статистики Росстата. Если по итогам полугодия в эту категорию попадали 18,9 млн человек, или 13% всего населения, то по результатам девяти месяцев — 17,2 млн человек, или 11,8%. По сравнению с тремя кварталами прошлого года эти показатели также сократились — на 0,4 млн человек и на 0,3 процентного пункта. Численность бедных отдельно в третьем квартале этого года — 15,3 млн человек, или 10,5% населения.

Поясним, что для расчета числа и доли бедных в РФ Росстат использует показатель «граница бедности», утвержденный правительством в конце 2021 года. Сейчас он соответствует стоимости потребительской корзины за четвертый квартал 2020 года с учетом накопленной инфляции. По итогам девяти месяцев 2022 года эта сумма равна 13 472 руб. на человека, отдельно в третьем квартале она составляла 13 688 руб.

В Росстате отметили, что на сокращение числа бедных россиян могли повлиять два фактора — продолжающийся рост объемов социальных выплат и увеличение оплаты труда.

В третьем квартале граждане получили 4,35 трлн руб. в виде различных мер поддержки, что на 243 млрд руб. больше, чем во втором квартале этого года, на 170 млрд руб. больше, чем в третьем квартале прошлого. На оплату труда наемных работников за третий квартал ушло 11,1 трлн руб.— на 1,1 трлн руб. больше, чем за такой же период 2021 года.

При такой динамике в целом за 2022 год доля малоимущего населения в РФ может оказаться ниже, чем она была в 2021-м. Тогда этот показатель сократился до 11% населения, до минимального значения с 2014 года. В 2022-м доля бедных может сократиться еще сильнее, до 10,5–10,7% населения, вернувшись, таким образом, на уровень 2012–2013 годов.

Однако потенциал мер социальной поддержки для дальнейшего снижения бедности, как ранее писал “Ъ”, уже практически исчерпан — в 2023 году правительству может потребоваться продумать новые инструменты для семей с невысокими доходами (подробнее см. “Ъ” от 8 сентября). Вряд ли значимо будет способствовать дальнейшему сокращению числа бедных и рост трудовых доходов.

Хотя уровень безработицы продолжает находиться на историческом минимуме (в октябре — 3,9%), с начала этого года темпы роста зарплат, по оценке Росстата, были ниже уровня инфляции на 1,5%.

Отметим, что, если снижение уровня бедности продолжится, это может стать одним из главных достижений правительства в социальной сфере в последующие несколько лет — на фоне стабильного в силу институциональных факторов рынка труда и «затишья» в здравоохранении, где больших изменений (после откладывания реформы оплаты труда врачей) пока не ожидается. При этом очевидно, что дальнейшее сокращение размеров бедности будет становиться все более трудоемким и дорогим, так как после поддержки самых малоимущих потребуются меры по увеличению доходов уже более широких слоев населения.

Анастасия Мануйлова