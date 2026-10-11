Пасечник: в результате атак дронов в ЛНР погибли два человека и 13 ранены
11.10.2026, 15:52
Луганская народная республика (ЛНР) стала объектом массированных атак беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
По его словам, под удар попал в первую очередь частный сектор города Лисичанска. В результате налета повреждены десятки домов, некоторые здания разрушены до основания. Погибли два мирных жителя — 15-летний подросток и 23-летний молодой человек. Еще десять человек получили ранения различной степени тяжести. На месте происшествия работают оперативные службы, которые разбирают завалы и ликвидируют последствия атак.
Кроме того, украинские военные нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в Ровеньках и Свердловском муниципальном округе. Там ранения получили два машиниста и помощник машиниста. Всего в результате атак были поражены 11 муниципалитетов ЛНР.
В некоторых районах повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего наблюдаются перебои с электроснабжением и водоснабжением. Энергетики совместно с экстренными службами принимают меры для скорейшего восстановления работоспособности.