Пасечник: в результате атак дронов в ЛНР погибли два человека и 13 ранены

По его словам, под удар попал в первую очередь частный сектор города Лисичанска. В результате налета повреждены десятки домов, некоторые здания разрушены до основания. Погибли два мирных жителя — 15-летний подросток и 23-летний молодой человек. Еще десять человек получили ранения различной степени тяжести. На месте происшествия работают оперативные службы, которые разбирают завалы и ликвидируют последствия атак.