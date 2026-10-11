«Тушинские» попали в зону вылета

Поначалу особое внимание фигуранты уделяли иностранцам, а с начала 2022 года — участникам СВО. Последние представлялись легкими жертвами: обычно не торговались, на поездки и дополнительные услуги соглашались быстро, иногда бывали в состоянии алкогольного опьянения, что облегчало аферистам задачу. Способы вымогательства или кражи денег у пассажиров были разные. «Попрошайки» выманивали у военнослужащих деньги, рассказывая истории о том, как у них украли билеты и кошельки. Улов «попрошаек» измерялся десятками тысяч рублей. «Зазывалы» встречали в аэропорту пассажиров и отправляли их к нужным таксистам, а также предлагали помощь в покупке билетов, устройстве в гостиницу и тому подобном — все по многократно завышенной цене. Таксисты обманывали потерпевших со стоимостью проезда — иногда итоговая сумма составляла 100 тыс. руб. за небольшой маршрут. «Спортсмены», по версии следствия, поддерживали в ОПС дисциплину и запугивали его рядовых участников, чтобы те отдавали положенный процент от похищенных денежных средств.