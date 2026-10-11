«Тушинские» попали в зону вылета
У ОПС, обиравшего участников СВО в Шереметьево, появились новые лидеры
11.10.2026, 15:24
В Подмосковье начался процесс по делу Алексея Кабочкина (Рязанец). СКР считает его одним из лидеров лобненской группировки и создателем организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося хищением средств участников СВО в аэропорту Шереметьево. Следствие установило и других руководителей ОПС, среди которых оказались представители тушинской группировки.
В Химкинском горсуде 1 октября состоялось предварительное заседание по делу Алексея Кабочкина (Рязанец), начало слушания по существу назначено на 3 ноября. Подсудимому инкриминируются создание преступного сообщества, грабеж, разбой, кража, мошенничество, вымогательство, превышение должностных полномочий и служебный подлог (ст. 210, 161, 162, 158, 159, 163, 286 и 292 УК РФ). В его деле 57 эпизодов — он считается организатором всех преступлений, совершенных участниками ОПС. Более 40 фигурантов расследования были арестованы в период с осени 2024 по ноябрь 2025 года. Вину, как сообщал “Ъ”, перед передачей дела в суд Кабочкин решил признать.
Рязанца правоохранители считают одним из лидеров подмосковной лобненской группировки, возглавляемой Игорем Бардиным (Барсик). Именно они, по версии СКР, создали в 2018 году ОПС с целью совершения имущественных преступлений против пассажиров в аэропорту Шереметьево, а для прикрытия учредили ООО «Вега» — компанию по предоставлению в аэропорту транспортных и других услуг. Ее гендиректором стал Кабочкин.
По ходу расследования число предполагаемых лидеров преступного сообщества и их состав не раз менялись. Последняя версия сформировалась после того, как на днях СКР завершил расследование в отношении очередной группы фигурантов.
По данным следствия, решив организовать ОПС для краж, разбоев, грабежей и афер в аэропорту Шереметьево, Барсик и Рязанец стали подбирать себе помощников и рядовых исполнителей. Первое время одним их организаторов ОПС следствие считало еще одного влиятельного «лобненского» Александра Вакуленко (Фунтик), но после того, как он заключил сделку со следствием, его роль в деле свелась к руководству одним из структурных подразделений.
Всего таковых в преступном сообществе было, по данным СКР, несколько: «попрошайки», «зазывалы», таксисты, «спортсмены» (силовой блок), а также группа местных полицейских, которые прикрывали остальных.
Поначалу особое внимание фигуранты уделяли иностранцам, а с начала 2022 года — участникам СВО. Последние представлялись легкими жертвами: обычно не торговались, на поездки и дополнительные услуги соглашались быстро, иногда бывали в состоянии алкогольного опьянения, что облегчало аферистам задачу. Способы вымогательства или кражи денег у пассажиров были разные. «Попрошайки» выманивали у военнослужащих деньги, рассказывая истории о том, как у них украли билеты и кошельки. Улов «попрошаек» измерялся десятками тысяч рублей. «Зазывалы» встречали в аэропорту пассажиров и отправляли их к нужным таксистам, а также предлагали помощь в покупке билетов, устройстве в гостиницу и тому подобном — все по многократно завышенной цене. Таксисты обманывали потерпевших со стоимостью проезда — иногда итоговая сумма составляла 100 тыс. руб. за небольшой маршрут. «Спортсмены», по версии следствия, поддерживали в ОПС дисциплину и запугивали его рядовых участников, чтобы те отдавали положенный процент от похищенных денежных средств.
Если кто-то из потерпевших обращался в линейное управление полиции, то там сообщники злоумышленников — три сотрудника ППС и оперативник уголовного розыска — принимали меры для отказа в возбуждении уголовного дела. В таких случаях деньги военнослужащим обычно возвращали.
В 2022 году Кабочкин по состоянию здоровья на полтора года выбыл из строя. В этот ответственный момент, по версии СКР, «для наиболее эффективного и оперативного достижения целей» к руководству ОПС были привлечены Александр Сорокин, Олег Жаринов и Игорь Астахов. Все они были задержаны в числе последних фигурантов осенью прошлого года.
Первых двоих оперативники считают участниками дружественной «лобненским» тушинской группировки. А последний, по версии следствия, взял на себя кураторство над перевозкой наличных из Шереметьево в Лобню.
Недавно в руководство ОПС следствие перевело и Игоря Русина (Зелик). На начальной стадии расследования считалось, что он лишь осуществлял связь с группой полицейских, участвовавших в деятельности преступного сообщества. Руководитель «полицейского» звена ОПС и сейчас проходит по делу как «неустановленное лицо». Но теперь Русину, как и другим предполагаемым лидерам ОПС, инкриминируется организация всех 57 эпизодов дела.
Фигуранты к обвинению относятся по-разному. Кабочкин, Вакуленко и некоторые другие, вину признали, но подавляющее большинство участие в ОПС отвергает, настаивая на том, что преступления они совершали либо самостоятельно, либо мелкими группами, но не в составе преступного сообщества.