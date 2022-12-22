Гладков назвал достаточным количество систем ПВО в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков перед заседанием государственного совета сообщил журналистам, что в регионе достаточно систем противовоздушной обороны (ПВО) для отражения атак вооруженных сил Украины.

«ПВО на территории Белгородской области работает очень качественно, благодарность жителей огромная. Поэтому, сказать о том, что нам нужно дополнительное количество (систем ПВО), я такого не скажу»,— цитирует ТАСС господина Гладкова.

С начала проведения специальной военной операции на территории Украины от обстрелов в приграничной с ней Белгородской области погибли и получили ранения десятки человек, сотни зданий и автомобилей повреждены. В регионе повышен уровень террористической опасности, а на границе возводится оборонительная засечная черта https://www.kommersant.ru/doc/5721267. Власти регулярно отчитываются о работе ПВО над Белгородом и районами.

Сергей Толмачев, Воронеж