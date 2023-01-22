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Коммерсантъ FM
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Над Белгородом сработала ПВО

Система противовоздушной обороны была задействована над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram. По предварительным данным, никто не пострадал, оперативные службы «уточняют последствия на земле».

Ранее сегодня, 22 января, господин Гладков сообщал об обстреле села Вязовое, которое расположено возле российско-украинской границы. Были повреждены два частных дома и линии электропередачи.

В период с начала военной операции на Украине в Белгородской области пострадало более 2,5 тыс. квартир и домов, сообщал глава региона. Больше 2 тыс. объектов восстановлены. В регионе продолжает действовать желтый уровень террористической опасности.

Леонид Уварчев

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