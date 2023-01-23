Рябков: посол США прибудет в Москву в ближайшие дни

Новый посол США в России Линн Трейси прибудет в Москву «в ближайшие дни». Об этом рассказал журналистам замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Точные сроки он не назвал, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сейчас Элизабет Руд исполняет обязанности временного поверенного в делах США в Москве. Кандидатуру Линн Трейси выдвинул президент США Джо Байден. По данным РБК, дипломат должна прибыть в Москву в конце января. Ее предшественник, посол Джон Салливан, покинул пост в сентябре 2022 года из-за тяжелой болезни жены.

Об отношениях США и России читайте в публикации «Ъ» «Не говорят, но показывают».

Лаура Кеффер