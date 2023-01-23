Рябков: посол США прибудет в Москву в ближайшие дни

Новый посол США в России Линн Трейси прибудет в Москву «в ближайшие дни». Об этом рассказал журналистам замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Точные сроки он не назвал, передает ТАСС.
Сергей Рябков
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Сейчас Элизабет Руд исполняет обязанности временного поверенного в делах США в Москве. Кандидатуру Линн Трейси выдвинул президент США Джо Байден. По данным РБК, дипломат должна прибыть в Москву в конце января. Ее предшественник, посол Джон Салливан, покинул пост в сентябре 2022 года из-за тяжелой болезни жены.
Об отношениях США и России читайте в публикации «Ъ» «Не говорят, но показывают».