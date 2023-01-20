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Коммерсантъ FM
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РБК: новый посол США в России прибудет в Москву в конце января

Линн Трейси, получившая пост посла США в России, приедет в Москву в конце января. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники. Издание не привело точной даты.

Линн Трейси

Линн Трейси

Фото: U.S. State Dept.

Линн Трейси

Фото: U.S. State Dept.

«Новый посол США приедет в Москву в конце месяца»,— сказал источник РБК.

Бывший посол России в США Джон Салливан покинул пост в сентябре 2022 года из-за тяжелой болезни жены. Господин Салливан занимал пост посла с 2019-го. Сейчас Элизабет Руд исполняет обязанности временного поверенного в делах США в Москве.

Кандидатуру Линн Трейси выдвинул президент США Джо Байден. До назначения она была послом США в Армении. Госпожа Трейси работала в Москве в качестве заместителя посла в 2014–2017 годах. В начале января глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщал, что она прибудет в Москву «в ближайшие дни».

Об отношениях США и России — в публикации «Ъ» «Не говорят, но показывают».

Олеся Павленко

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