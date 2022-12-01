Трудная доля посольская

США не должны «сворачивать с пути санкций» против России, однако двусторонние каналы связи необходимо расширять. Такой позиции придерживается Линн Трейси, которая вскоре, как ожидается, станет послом США в РФ. Своими взглядами она поделилась с членами сенатского комитета по иностранным делам. Законодатели, в свою очередь, признали: «сложно представить более трудную задачу для дипломата», чем ту, которая встанет перед госпожой Трейси в случае ее утверждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Линн Трейси уверена в необходимости поддержания каналов связи с Россией и взаимодействия с ней там, где у обеих стран есть взаимные интересы и озабоченности

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Линн Трейси уверена в необходимости поддержания каналов связи с Россией и взаимодействия с ней там, где у обеих стран есть взаимные интересы и озабоченности

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Открывая слушания, глава сенатского комитета по международным отношениям демократ Боб Менендес был вынужден констатировать: дипломатические отношения США с РФ «резко сократились», достигнув самого низкого уровня с момента холодной войны. Законодатель сразу предупредил, что работа Линн Трейси легкой точно не будет.

У США и России сейчас разногласия практически по всем направлениям взаимодействия, причем даже там, где во времена СССР продолжалось более или менее продуктивное сотрудничество. Речь, в частности, об области взаимного сдерживания и нераспространения. Одно из доказательств этого — недавний отказ РФ от участия в заседании двусторонней российско-американской консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков объяснил позднее, что Россия таким образом решила послать США «политический сигнал» (см. “Ъ” от 29 и 30 ноября). Так что новому послу, действительно, придется непросто.

Линн Трейси была выбрана президентом США Джо Байденом неслучайно: очевидно, что главную роль сыграл ее огромный стаж работы в странах бывшего СССР. Госпожа Трейси — уроженка штата Огайо, получила степень бакалавра, специализируясь в области советологии. Затем стала доктором права.

Она говорит по-русски и в конце 1980-х три года работала в посольстве США в Москве.

Впоследствии госпожа Трейси поработала чуть ли не на всем постсоветском пространстве, включая Киргизию, Казахстан и Туркменистан. В посольство США в Москве она вернулась в 2014 году (и вновь провела там три года). Кроме того, Линн Трейси дважды была на дипслужбе в Пакистане и один раз в Афганистане. Сейчас она занимает пост посла США в Армении, что, по замечанию сенаторов, говорит о ее опыте работы в регионах, которые пытаются завершить вооруженные конфликты.

Общение с сенаторами было разделено на открытую и закрытую части. Из доступной публике дискуссии стало понятно, что вероятный будущий посол США в РФ решительно настроена на налаживание работы с Россией «с холодной головой» там, где это возможно. С одной стороны, она выступила за продолжение политики санкций и помощи Украине.

«Мое впечатление о президенте Путине, о его ходе мыслей таково: он думает, что более упорен, чем мы, что он может измотать нас, что наше единство и воля рухнут раньше, чем его. Думаю, нужно продемонстрировать, что он просчитался»,— заявила госпожа Трейси.

При этом другой задачей она назвала продолжение использования инструментов общественной дипломатии и взаимодействие с «людьми доброй воли» в обеих странах. «Я буду развивать эти связи, в частности, через наши программы общественной дипломатии, чтобы держать дверь в лучшее будущее открытой… Я обращусь к россиянам на всех уровнях общества — это один из моих приоритетов»,— отметила она. И назвала свой подход «откровенной дипломатией».

В целом Линн Трейси уверена в необходимости поддержания каналов связи с Россией и взаимодействия там, где у обеих стран есть взаимные интересы и озабоченности. «Думаю, мы должны продолжать задавать вопросы, исследовать и выявлять, где мы в состоянии расширить диапазон двусторонних каналов связи. Я определенно намерена это сделать»,— отметила она. К слову, высокопоставленные чиновники с обеих сторон ранее также подтверждали необходимость такого взаимодействия. На днях временная поверенная в делах США в РФ Элизабет Руд говорила о том, что между главами ЦРУ и СВР Уильямом Бернсом и Сергеем Нарышкиным есть канал управления рисками. А глава МИД РФ Сергей Лавров в среду заверил, что Москва не отказывается от возможных контактов с представителями руководства США, включая и Джо Байдена.

С другой стороны, по словам госпожи Трейси, нет никаких гарантий позитивного результата ее будущей деятельности или потепления в отношениях.

«Я не знаю, какой прием я получу в некоторых местах… Придется прощупывать почву»,— подчеркнула она, пообещав сделать для развития отношений все, что в ее силах.

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с “Ъ” вспомнил, что пересекался с Линн Трейси в 2015 и 2016 годах, когда она была заместителем главы американской дипмиссии в Москве. Дипломат приняла приглашение участвовать в церемониях, посвященных празднованию встречи на Эльбе войск СССР и США в апреле 1945 года. По мнению эксперта, то, что госпожа Трейси не отказалась от приглашения, поступившего уже после начала обострения отношений с Западом из-за Украины, может говорить о ее стремлении к диалогу. На это же, как считает господин Лозанский, указывают и слова о стремлении к расширению двусторонних каналов связи.

«Сейчас, когда в отношениях России и США наступил ледниковый период, любой, даже самый слабый позитивный сигнал воспринимается с некоторым энтузиазмом. Послы сами политику не определяют. Но когда в Вашингтоне принимают решения, то обычно согласовывают с посольством свои действия. И если посольство будет рекомендовать какие-то сдвиги к лучшему, то в администрации Байдена могут принять это к сведению»,— отметил Эдуард Лозанский. По его словам, «на фоне разговоров о возможности разрыва дипломатических отношений эти слова, несомненно, должны восприниматься позитивно, однако ожидать каких-то серьезных изменений все-таки не следует».

Последний тезис разделяют и в Кремле. «Вряд ли можно связывать какие-то надежды с послом США в Москве»,— заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в середине сентября, когда стало известно о возможном назначении Линн Трейси на пост главы дипмиссии в РФ.

Екатерина Мур, Вашингтон