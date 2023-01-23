Бывшие рестораны McDonald's в Казахстане возобновляют работу без бренда

Несколько ресторанов, работавших под брендом McDonald's в Казахстане, возобновят работу после ухода сети из страны. Об этом сообщила пресс-служба управляющей компании Food Solutions KZ. По ее данным, сначала заработают пять ресторанов в Алматы.

«В настоящее время проведены подготовительные работы, рестораны получили весь необходимый объем продукции и готовы к официальному открытию»,— говорится в пресс-релизе компании (цитата по «Интерфаксу»).

На опубликованном «РИА Новости» видео заметно, что на крыше одного из ресторанов, где ранее размещался логотип McDonald's, установлены вывески «Мы открыты». Они написаны на казахском и русском языках.

5 января пресс-служба McDonald's сообщила об уходе из Казахстана на фоне сокращения поставок. Власти страны объяснили закрытие McDonald's тем, что у компании возникли проблемы после продажи российского бизнеса. 16 января «Вкусно — и точка», купившая рестораны McDonald's в России, подала заявку на регистрацию в Казахстане. В компании говорили, что сделали это для защиты бренда.

Лаура Кеффер