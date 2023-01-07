Власти Казахстана объяснили закрытие McDonald's проблемами с поставками сырья из РФ

McDonald's решила уйти с рынка Казахстана из-за проблем, которые возникли у сети после продажи российского бизнеса. Как объяснил Минсельхоз Казахстана, рестораны в стране обеспечивались мясной продукцией и полуфабрикатами российского производства.

«В связи с уходом McDonald's из России возникла проблема с поставками сырья»,— говорится в сообщении Минсельхоза. Власти отмечают, что американская компания была готова перейти в перспективе на казахстанскую продукцию, но внедрение «отечественными производителями высоких стандартов компании заняло определенное время».

Казахстанские власти были готовы оказать содействие McDonald's в ускорении и упрощении процедур поставок продукции из третьих стран, чтобы не допустить закрытия ресторанов. Казахстанские производители начали работу по приведению производства в соответствии с требованиями американской компании, в начале 2023 года планировался аудит предприятий. «Однако в связи с закрытием McDonald`s запланированный аудит не состоялся»,— сообщил Минсельхоз.

Как отмечает ведомство, чтобы стать поставщиком сети необходимо пройти сертификацию, «предполагающую собой жесткие и дорогостоящие требования ко всей цепочке производства». При этом нет гарантии, что компания выберет того или иного поставщика.

McDonald's сообщила об уходе из Казахстана 5 января. Она объяснила это «сокращением поставок». McDonald's работала в стране с 2016 года, сеть управлялась местной компанией ТОО Food Solutions KZ. В марте владелец франшизы McDonald`s в Казахстане Кайрат Боранбаев был задержан по обвинению в растрате.

Леонид Уварчев